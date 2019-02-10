مصر | حبس مسجلين خطر لحيازتهما كيلو استروكس قبل ترويجه بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مسجلين خطر لحيازتهما كيلو استروكس قبل ترويجه بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المطرية الجزئية بحبس مسجلين خطر لحيازتهم ١،٠٥٠ كيلو جرام من مخدر الأستروكس وسلاح أبيض، قبل ترويجه بمنطقة المطرية ٤ أيام على ذمة التحقيق.

وتعود البداية عندما تمكنت مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط كلٍ من "عوف. ع" 32 سنة، مسجل شقي خطر "سرقة بالإكراه" سبق اتهامه في 12 قضية، "تامر. ل" 27 سنة سبق اتهامه في قضية "سلاح بدون ترخيص" وبحوزتهما ( كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،050 كيلو جرام- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالي).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ارتفاع عدد ضحايا حادث "عيون موسى" إلى 15

ارتفع عدد ضحايا ومصابي حادث عيون موسى، في جنوب سيناء، إلى 15، بينهم متوفي و14 مصابا.

وقال مصدر أمني إن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، من دون إبداء أي معلومات رسمية عن خطورة حالاتهم.

وبحسب أخبار متداولة فإن مدير أمن جنوب سيناء، اللواء أحمد أبو عقيل، تلقى إخطار من قبل الجهات الأمنية، بشأن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وأخرى ميكروباص أجرة في جنوب سيناء، وذلك على بعد 5 كم من كمين عيون موسى، في اتجاه مدينة رأس سدر عند التقاء الطريق الجديد مع القديم.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن الحادث المروع، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين، وتم نقل كل المصابين وجثة الضحية إلى مستشفى رأس سدر.

وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل الجهات الأمنية، وجارٍ إخطار النيابة العامة بالأمر من أجل أن تبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.