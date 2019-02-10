أخبار مصر | رئيس الوزراء يشهد بدء تسليم أجهزة "التابلت" بالمدرسة الرسمية للغات في أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يشهد بدء تسليم أجهزة "التابلت" بالمدرسة الرسمية للغات في أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، تسليم أجهزة تابلت لعدد من طلاب المدرسة اللغات الرسمية المتميزة بصحاري في محافظة أسوان.

جاء ذلك خلال اطمئنان رئيس الوزراء على سير العملية الدراسية في اليوم الأول لبدء الفصل الدراسي الثاني.

واستقبل طلاب المدرسة رئيس الوزراء بالأغاني الوطنية وأعلام مصر، واستمع مدبولي، خلال الجولة، لشرح حول إمكانيات التجهيزات الموجودة بالمدرسة لتشغيل التابلت في العملية الدراسية.

ورافق "مدبولي"، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وصل إلى محافظة أسوان، اليوم، لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات في هذه المشروعات.