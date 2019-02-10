أخبار مصر | عاجل.. السيسي يتصدر قائمة المتحدثين في المؤتمر الدولي الأول لسلامة الأغذية المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يتصدر قائمة المتحدثين في المؤتمر الدولي الأول لسلامة الأغذية المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتصدر قائمة المتحدثين في المؤتمر الدولي الأول لسلامة الأغذية المشترك، الذي تبدأ فعالياته بعد غد الثلاثاء، وتستمر يومين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووفقا لبيان بثه الاتحاد الاتحاد الإفريقي، في موقعه الإلكتروني الرسمي، سيعقد المؤتمر الدولي الأول بشأن سلامة الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الأفريقي في مركز المؤتمرات في الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا.

ويجمع المؤتمر، قادة الحكومات وكبار صناع السياسات وممثلين من المنظمات الدولية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، لتحديد الإجراءات والاستراتيجيات الرئيسية للتصدى للتحديات الحالية والمستقبلية لسلامة الأغذية على الصعيد العالمى، وتعزيز الالتزام لزيادة سلامة الأغذية فى خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتشمل بعض القضايا الرئيسية التى سيتم طرحها، فوائد الاستثمار فى الغذاء الآمن، النظم الغذائية المستدامة فى سياق تغير المناخ والتحولات الرقمية من أجل سلامة الأغذية وتمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات صحية ودعم النظم الغذائية المستدامة.

وتضم قائمة المتحدثين أيضا فى المؤتمر رئيس رواندا بول كاجامى (رئيس الاتحاد الإفريقى المنتهية ولايته)، ورئيس الوزراء الإثيوبى إبى أحمد، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى، ورئيس بنك التنمية الأفريقى أكينومى أديسينا، والمدير العام للفاو خوسيه جرازيانو دا سيلفا، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم.

ومن المنتظر حضور رؤساء الدول والحكومات ووزراء الصحة والزراعة والتجارة والبيئة وغيرها من القطاعات بالإضافة إلى قادة المنظمات الدولية والأبحاث والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وسوف يتبنى الحدث بيانا سياسيا رفيع المستوى يدعو إلى زيادة التعاون والتنسيق والدعم الفنى والاستثمار لتحسين السلامة الغذائية على مستوى العالم.

ويتسبب الغذاء غير الآمن فى حوالى 600 مليون حالة من الأمراض المنقولة بالأغذية سنويا، وبالتالى فإنه يشكل تهديدا لصحة البشر والاقتصادات، كما أنه يؤثر بصورة متفاوتة على الأشخاص الضعفاء والمهمشين، لا سيما النساء والأطفال والسكان المتضررين من الصراعات والمهاجرين.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أعمال الدورة الـ32 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى التى تنطلق اليوم الأحد وتستمر يومين فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار "عام اللاجئين والنازحين داخليًا.. نحو حلول دائمة للنزوح القسرى فى أفريقيا".