أخبار مصر | دعاء النجار تتقدم بأواق ترشحها لعضوية مجلس 'الصحفيين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعاء النجار تتقدم بأواق ترشحها لعضوية مجلس 'الصحفيين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت اليوم، الزميلة دعاء النجار الصحفية بجريدة الجمهورية، بأوراق ترشحها لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، في الانتخابات المقرر لها أول مارس المقبل.

وقالت "النجار" إنها قررت الترشح لانتخابات النقابة هذه الدورة، من أجل خدمة زملائها الصحفيين وكسب ثقتهم وليس من أجل الشهرة أو تقلد منصب.

وذكرت أن مشاركة المرأة لم تكن جديدة على العمل النقابي، بل إن تاريخ نقابة الصحفيين يذكر في أهم صفحاته، أن هناك 9 صحفيات نجحن في الوصول لعضوية مجلس النقابة بالانتخاب، كما شاركت المرأة في تأسيس نقابة الصحفيين، وكانت ٣ صحفيات ضمن المائة المؤسسين للنقابة، والآن الصفحيات أصبحن عدد كبير ومؤثر داخل النقابة.

وأضافت أنها بصدد الانتهاء من برنامجها الانتخابي، والذي يغلب عليه الطابع الخدمي في المقام الأول، مؤكدة أن العمل على تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للصحفيين، وتعديل قانون النقابة الحالي ليتواكب مع ما طرأ على المهنة من مستجدات، وتقديم خدمة طبية متميزة لأعضاء النقابة وأسرهم، أهم ملامح هذا البرنامج.

وأشارت إلى أنها تأمل في أن تكون العضوة رقم 10 التي تصل لعضوية مجلس النقابة، مؤكدة أنها ليست حديثة العهد بالعمل النقابي، بل تعيش هموم ومشكلات الصحفيين وما تمر به المهنة، من خلال عملها كمسئول الملف الصحفي بجريدة الجمهورية، وخاصة أن بدايتها الصحفية كانت بقسم بريد القراء بالجريدة المعروف عنه أنه من الأقسام الخدمية.

وأكدت "النجار" أن مثلها الأعلى في العمل النقابي، هي الكاتبة الصحفية الكبيرة أمينة السعي، لكونها أول صحفية تتقلد منصب رئيس تحرير وأول وكيل لنقابة الصحفيين عام 1959، والتي رشحت نفسها لمنصب نقيب الصحفيين ولم يحالفها الحظ، لكن مارست مهام المنصب بعد استقالة صلاح سالم نقيب الصحفيين آنذاك.

يذكر أن "النجار" رئيس قسم بجريدة الجمهورية والمسؤول عن الملف الصحفي بالجريدة، حيث تقوم بتغطية أخبار نقابة الصحفيين زالهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة واتحاد الصحفيين العرب، كما أنها خاضت انتخابات النقابة الدورة السابقة وحصلت على 460 صوتًا.