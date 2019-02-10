أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد المدرسة الرسمية للغات في أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد المدرسة الرسمية للغات في أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المدرسة اللغات الرسمية المتميزة بصحاري بمحافظة أسوان، للاطمئنان على سير العملية الدراسية في اليوم الأول لبدء الفصل الدراسة الثاني.

واستقبل طلاب المدرسة رئيس الوزراء بالأغاني الوطنية وأعلام مصر، واستمع مدبولي خلال الجولة لشرح حول إمكانيات التجهيزات الموجودة بالمدرسة لتشغيل التابلت في العملية الدراسية.

ورافقه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال.

وكان قد وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة أسوان، اليوم، لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، للوقوف على آخر المستجدات في هذه المشروعات.