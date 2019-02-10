شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي وقادة أفريقيا يلتقطون صورة تذكارية عقب انتهاء الجلسة المغلقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استهلت فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي الأحد بالجلسة المغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. وناقشت الجلسة اعتماد جدول أعمال القمة بالإضافة إلى استعراض تقرير عن الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقى. وقدم رئيس الاتحاد الذي تنتهي مدة ولايته بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، لمحة عامة عن الإصلاح. وقدم موسى فكي محمد، رئيس المفوضية الأفريقية، عرضا حول تنفيذ الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي. وتناولت الجلسة تقريرا عن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية قدمها محمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر، وقائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وشهدت الجلسة انتخاب هيئة مكتب مؤتمر الاتحاد الأفريقي لسنة 2019 وانتخاب رئيس الاتحاد الأفريقي لسنة 2020. وعقب الجلسة المغلقة سيلتقط رؤساء الدول والحكومات بحضور الرئيس السيسي صورة تذكارية، ثم يدشنون النصب التذكاري للإمبراطور هيلي سيلاسي.

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