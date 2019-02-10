شكرا لقرائتكم خبر عن جدول فعاليات اليوم لأعمال الدورة الـ32 لقمة الاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق، الأحد، فعاليات الدورة الـ32 لقمة الاتحاد الأفريقي المقامة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي تشهد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عام بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتشهد فعاليات، الأحد، التي تقام في قاعة نلسون مانديلا بمركز الاتحاد الأفريقى للمؤتمرات العديد من الفعاليات وهى جلسة مغلقة بقاعة المؤتمرات المتوسطة مركز الاتحاد الإفريق للمؤتمرات «1+4 رؤساء أجهزة الاتحاد الإفريقى، المديرون التنفيذيون للمجموعات الاقتصادية الاقليمية» وسيتم اعتماد جدول الأعمال وتنظيم العمل.

وتشهد الجلسة أيضا تقريرا عن الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقى وهى كالتالى: لمحة عامة يقدمها بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا وقائد الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وعرض حول تنفيذ الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي يقدمه السيد موسى فكي محمد، رئيس المفوضية.

كما سيتم استعراض تقرير عن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يقدمه محمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر وقائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية؛ ويقدم جيم تقريرا عن تنفيذ مقرر المؤتمر بشأن مفاوضات ما بع دكوتونو، يقدمه موسى فكي محمد، رئيس المفوضية.

وبعد ذلك ستشهد الجلسة المغلقة انتخاب هيئة مكتب مؤتمر الاتحاد الأفريقي لسنة 2019 وانتخاب رئيس الاتحاد الأفريقي لسنة 2020 ثم التقاط صورة جماعية، وبعد ذلك تدشين النصب التذكاري للإمبراطور هيلي سيلاسي.

وتبدأ مراسم الافتتاح بإعلان بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا ورئيس الاتحاد الأفريقي، انطلاق الجلسة، ثم عزف نشيد الاتحاد الإفريقى يعقبه كلمة موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكلمة بيل جايتس، مؤسسة بيل وميليندا جايت الخيرية، ثم كلمة جلاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وكلمة الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ثم كلمة أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية وكلمة أخرى لأنطونيو مانويل دي أوليفيرا غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة.

ومن بين الكلمات أيضا كلمة محمود عباس، رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ثم الكلمة الافتتاحية من بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا ورئيس الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايته، يعقبها الإعلان عن تشكيلة هيئة مكتب مؤتمر الاتحاد الأفريقي والإعلان عن اسم رئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2020 من قبل وفد بلد عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي، ويعقب ذلك بيان القبول من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس المبتدئة ولايته للاتحاد الأفريقي، وإطلاق موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2019: «سنة اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا».

وتنتهى مراسم الافتتاح الرسمى يعقب ذلك مأدبة غداء يقيمها موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي القاعة المتعددة الأغراض، مركز الاتحاد الأفريقي للمؤتمرات.

وتعقد جلسة مغلقة تشهد عرض تقريرين عن السلم والأمن تقرير عن أنشطة مجلس السلم والأمن ووضع السلم والأمن في أفريقيا؛ وتقرير عن تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الأفريقي للخطوات العملية نحو إسكات البنادق في أفريقيا بحلول 2020.