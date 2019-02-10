سقوط سيارة من أعلى كوبري الحرفيين .. وإصابة شخصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

إصيب شخصين صباح اليوم إثر سقوط سيارة من أعلى كوبري الحرفيين، بمدينة السلام.

تلقت غرفة العمليات بإدارة مرور القاهرة بلاغا بسقوط سيارة من أعلى كوبري الحرفيين بمدينة السلام، ما نتج عنه إصابة شخصين، ودفع اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة ، برجال المرور لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.