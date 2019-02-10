محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
إصيب شخصين صباح اليوم إثر سقوط سيارة من أعلى كوبري الحرفيين، بمدينة السلام.
تلقت غرفة العمليات بإدارة مرور القاهرة بلاغا بسقوط سيارة من أعلى كوبري الحرفيين بمدينة السلام، ما نتج عنه إصابة شخصين، ودفع اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة ، برجال المرور لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط سيارة من أعلى كوبري الحرفيين .. وإصابة شخصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.