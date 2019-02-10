رئيس مجلس النواب يتوجه إلى قبرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

توجه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد على رأس وفد برلماني إلى لارناكا في زيارة إلى قبرص تستغرق يومين .

ويشارك رئيس المجلس في لارناكا في اجتماع قمة رؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان المقرر عقده غدا الإثنين.

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