​لحظة وصول الرئيس السيسي لمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خميس:

عرضت فضائية "Ten"، الأربعاء، مقطع فيديو للقطات لوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية "أديس أبابا" للمشاركة في القمة الثانية والثلاثين وتسلم رئاسة الاتحاد.

يذكر أن الرئيس السيسي سيلقي كلمته لتبدأ رئاسة مصر الفعلية للاتحاد منذ ذلك الحين، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، ورؤساء الدول الأفريقية المشاركة بالاتحاد.

ومن المقرر عقد جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية يستعرض خلالها الرئيس الذي تنتهي مدة رئاسته للاتحاد، وهو الرئيس الرواندي بول كاجامي، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسي.