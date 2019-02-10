"شتوي جميل".. رئيس الأرصاد يكشف تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خميس:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد، إن طقس اليوم سيكون مائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي ظواهر جوية سوى الشبورة المائية في الصباح الباكر، وإن كان هناك بعض الأمطار الخفيفة التي ليس لها أي تأثير على السواحل الشمالية.

وأضاف "عبدالعال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، الأحد، أن الطقس يعتبر شتوي جميل مع بداية الفصل الدراسي الثاني، موضحًا أنه من المتوقع أن يستمر التحسن في الأحوال الجوية حتى 72 ساعة على الأقل.

وأشار، إلى أن هناك تحذيرات بعدم تخفيف الملابس خلال فترات النهار، مؤكدًا أن هناك هدوء في حالة الرياح وبالتالي فإن الملاحة البحرية تسمح بكافة الأنشطة في البحرين الأحمر والمتوسط.