أخبار مصر | رئيس الوزراء يزور محافظة أسوان اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يزور محافظة أسوان اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يزور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محافظة أسوان؛ لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، للوقوف على اخر المستجدات في هذه المشروعات .
كما سيتفقد رئيس الوزراء، مدينة أسوان الجديدة؛ لمتابعة أخر مستجدات العمل بها، ويتفقد عدد من المدارس، للاطمئنان على سير الدراسة في اول أيامها ، ويرافقه عدد من الوزراء.
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