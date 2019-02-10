أخبار مصر | قبل فتح باب الترشح بساعات.. ننشر الجدول الزمني لانتخابات التجديد بـ'الصحفيين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل فتح باب الترشح بساعات.. ننشر الجدول الزمني لانتخابات التجديد بـ'الصحفيين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو المجلس، الجدول الزمني للعملية الانتخابية، والتي مقررًا أن تنعقد في 1 مارس المقبل.

وقال عبدالرحيم، إن النقابة ستفتح باب الترشح للانتخابات، غدًا الأحد 10 فبراير، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة المجلس الدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.

وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

وكانت خاطبت نقابة الصحفيين، مجلس الدولة، لانتظاب فريق قضائي للإشراف على العملية الانتخابية.

وكانت أصدرت اللجنة، أمس، تعليمات مشددة للأجهزة الإدارية والمعاونة بالنقابة، بعدم التدخل من قريب أو بعيد في العملية الانتخابية، وذلك منذ فتح باب الترشح وحتيطى الانتهاء من إجراء الانتخابات.

وطالب عبدالرحيم، جميع العاملين بالجهاز الإداري والأجهزة المعاونة بالنقابة، القيام بواجبهم الوظيفي فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، وذلك تنفيذًا لقانون النقابة واللائحة الداخلية، وتعليمات اللجنة العليا المنظمة للانتخابات، بعيدًا عن التدخل في الدعاية لمرشح بعينه، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي موظف بالنقابة يخالف القانون واللائحة الداخلية وتعليمات اللجنة.