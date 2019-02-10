أخبار مصر | ضوابط للجهاز الإداري والجدول الزمني.. "الصحفيين" تتأهب لاتتخابات التجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضوابط للجهاز الإداري والجدول الزمني.. "الصحفيين" تتأهب لاتتخابات التجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد نقابة الصحفيين، وعلى رأسها اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي، برئاسة جمال عبدالرحيم، لمعركة الانتخابات، والتي تبدأ بعد ساعات قليلة، بفتح باب الترشح في تمام العاشرة صباح اليوم.

وتشهد النقابة حالة من التوجس والانتظار، ينتاب الجمعية العمومية لها، وسط ترقب ملحوظ، لاختيار أعضاء مجلس النقابة الـ51 والنقيب الـ22.

وتمر النقابة بالعديد من الأزمات، التي تجعل الانتخابات هذه المرة، من أكثر المعارك الانتخابية حدة وخطورة.

- ضوابط للجهاز الإداري بالنقابة

أصدرت اللجنة العليا المنظمة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة، تعليمات مشددة للأجهزة الإدارية والمعاونة بالنقابة، بعدم التدخل من قريب أو بعيد في العملية الانتخابية، وذلك منذ فتح باب الترشح وحتيطى الانتهاء من إجراء الانتخابات.

وطالب "عبدالرحيم" جميع العاملين بالجهاز الإداري والأجهزة المعاونة بالنقابة، القيام بواجبهم الوظيفي فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، وذلك تنفيذًا لقانون النقابة واللائحة الداخلية، وتعليمات اللجنة العليا المنظمة للانتخابات، بعيدًا عن التدخل في الدعاية لمرشح بعينه.

وقال "عبدالرحيم" إن اللجنة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي موظف بالنقابة يخالف القانون واللائحة الداخلية وتعليمات اللجنة.

- تعرف على الجدول الزمني لانتخابات التجديد بـ"الصحفيين"

وتبدأ اللجنة في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد 10 فبراير، تلقي طلبات الترشح على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، وحتى الثالثة عصرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالطابق الثالث، مؤكدًا أن اللجنة قررت السماح للزملاء الصحفيين والمصريين بتغطية إجراءات تلقي الطلبات داخل القاعة.

وذكر "عبدالرحيم" أن اللجنة ستُصدر يوميًا، بيان أولي بأسماء الزملاء المرشحين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ثم بيان نهائي في الثالثة ظهرًا، وذلك طوال أيام تلقي طلبات الترشح.

وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

وكانت أرسلت اللجنة خطابًا لمجلس الدولة، لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي انعقد الأسبوع قبل الماضي.