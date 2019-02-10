مصر | لوجود شبورة مائية.. إغلاق طريق العين السخنة

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، طريق العين السخنة بسبب وجود شبورة مائية.

وكلف مدير المرور بتكثيف الحملات المرورية على الطرق، وتم غلق الطريق في الاتجاهين، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات، الإلتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا لذويهم سالمين.

- لخروجه بدون إذنها.. تجديد حبس قاتلة ابنها في الوراق 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بالتعدي على ابنها بالضرب محدثة إصابته التي أودت بحياته، لخروجه دون علمها.

وكانت كشفت التحقيقات التي أجريت مع المتهمة بالتعدي على نجلها بالضرب، محدثة إصابته التي أودت بحياته، عن تفاصيل جريمتها، وتبين أن المتهمة عاملة نظافة، ومقيمة بمنطقة الوراق، ومنفصلة عن زوجها منذ حوالي 7 سنوات، وأن نجلها يقيم صحبة والده بمنطقة الهرم.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه حضر لزيارتها منذ أسبوع قبل الجريمة وطلب منها أكثر من مرة الخروج من المنزل كما اعتاد أثناء تواجده صحبة والده إلا أنها رفضت، وفي اليوم السابق للواقعة استغل استغراقها في النوم وخرج من المنزل متسللًا وعقب عودته حوالي الساعة الواحدة والنصف صباح يوم الواقعة عنفته وقيدت يديه وقدميه بقطع من الملابس وتعدت عليه بالضرب صفعًا على وجهه وركله بقدميها لتأديبه.

وأشارت إلى أنها أثناء ذلك فوجئت بحدوث نزيف له بالأنف والفم وفقد الوعي فقامت بفك وثاقه لإسعافه إلا أنه فارق الحياة ونقلته للمستشفي، واختلقت واقعة العثور عليه فاقد الوعي أمام باب الشقة سكنها خشية افتضاح أمرها، وبالإنتقال لمكان الجريمة وبمعاينة الشقة سكنها تبين وجود آثار دماء على أرضية غرفة النوم، وعثر على منشفة به آثار دماء وإيشارب أبيض اللون وعباءة ممزقة، وبمناقشة المتهمة، قررت أن المضبوطات هي المستخدمة في تقييد نجلها المتوفي.

وكان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بتلقيه إشارة من مستشفى إمبابة العام بوصول الطفل "سيف.أ.إ.ح"، طالب بالصف الثاني الإعدادي، 13 سنة، جثة هامدة.