شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأحد.. الأخبار المتوقعة 10 فبراير 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتسلم مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي من الرئيس الرواندى بول كاجامى، لمدة عام خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي التي تعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة ثلاثية مع كل من رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد والرئيس السوداني عمر البشير وذلك على هامش أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا.. وتتناول القمة الثلاثية العلاقات المشتركة بين الدول الثلاث.

يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بزيارة رسمية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، هي الأولي لمسؤول عربي رفيع المستوى منذ تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة يلتقي خلالها بالقيادات اللبنانية.

يطلق صندوق «تحيا مصر»، المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «نور حياة» في المدارس، والتي تستهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، وعلاج الحالات المكتشفة مجانا، وذلك في 5 محافظات هي: الإسكندرية، والشرقية، والمنيا، وقنا، والأقصر.

يشهد الزعماء المشاركون في الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، مراسم إزاحة الستار عن تمثال للإمبراطور الإثيوبي الراحل هيلاسيلاسي، والذي يقام بمقر الاتحاد لأول مرة تقديرا لجهوده في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية ودعم التعاون والعلاقات بين دول القارة.

تبدأ وزارة القوى العاملة، وحتى /الخميس/ المقبل، قبول طلبات الراغبين في التدريب الفندقي للشباب من الذكور والإناث، لصقل وتأهيل مهاراتهم للالتحاق بالمجال الفندقي لتحقيق رؤية مصر 2030، لمدة 3 أشهر، بمقر فندق انتر كونتيننتال «سيتي ستارز»، وسوف يمنح المتدرب 1000 جنيه شهريا مكافأة تدريبية.

يفتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، فعاليات ملتقى التوظيف الأول للشباب لعام 2019 بالاستاد الرياضي بشبين الكوم، حيث يوفر 9490 فرصة عمل للذكور والإناث، منها فرص لذوي الاحتياجات الخاصة توفرها نحو 76 شركة بأجر 1200 جنيه كحد أدني، فيما يحدد الحد الأقصى وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل «حياة كريمة».

تكشف مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال اجتماعات القمة الأفريقية بأديس أبابا، عن تصميم جواز السفر الأفريقي الموحد، الذي يسمح لحامليه بالتنقل بحرية بين دول القارة، على أن يختص الإصدار الأول منه برؤساء الدول والحكومات والهيئات الدبلوماسية.

نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي تشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات تنطلق اليوم في دبي، في حضور أكثر من 4000 شخصية تمثل أكثر من 150 دولة بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون عالميون، وقيادات 30 منظمة دولية، ويضم وفد مصر إلى القمة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تبدأ اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، تلقي طلبات الترشح لمنصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي المحدد لها الجمعة أول مارس المقبل.