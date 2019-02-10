"فاتن" تطلب خلع مٌدرب كارتيه: "بيعملني زي صاحبه.. ودايما بيضربني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

أقامت "فاتن. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بخلع زوجها "ع.ي"، مبررة ذلك: "جوزي بيتعامل معايا زي صاحبه في الشارع.. بيضرني ويهنني دايمًا".

وقالت صاحبة الـ29 عامًا، في دعواها التي حملت رقم 1378 لسنة 2018: "زوجي مدرب كارتيه في نادي مشهور، تعرفت عليه عن طريق أحد الأصدقاء المقربين، ومع تكرار التنزه والمناسبات تعودت على رؤيته، وتبادلنا المشاعر التي جعلتني أوافق على الخطبة التي لم تكمل شهرين وانتقلنا بعدها لعش الزوجية لمدة سنة".

وأضافت صاحبة الدعوى، أنها لم تسعد في حياتها الزوجية سوى في أول أسبوع فقط، ومن بعدها بدأ شريك حياتها يظهر على حقيقته، فطوال الوقت يطلق من فمه ألفاظ نابية بحجة المزاح، لكنها لم تتعود على ذلك الأمر، وطالبته بالحفاظ على قدر من الاحترام خلال حديثهما.

لم يتوقف الزوج عن سب زوجته، وإهانتها أمام الجيران وعائلتهما، حتى وصل به الأمر للاعتداء عليها بالضرب، لذلك ذهبت إلى منزل والدها، وحينما حاولت الحديث معه بهدوء ليرجع عن أفعاله، تكلم معها بأسلوب غير لائق- على حد قولها-.

شعرت مٌقيمة الدعوى أن لا فائدة من تغير زوجها، وطالبته بتطليقها، لكنه رفض، فلجأت لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع ومازالت منظورة حتى الآن.