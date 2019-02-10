مصر | اليوم.. استكمال محاكمة ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتهمة الرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال محاكمة ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتهمة الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الأحد، محاكمة ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في اتهامه بالحصول على مليون و200 ألف جنيه رشوة مقابل الإفراج عن شحنات من المواد المخدرة المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية .

ويواجه الضابط "ع.ع" 53 عامًا، تهمة تقاضي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال ينتهي بالإفراج عن شحنات مواد مخدرة متحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات لصالح شركة تصنيع أدوية.

وتضم قائمة المتهمين، في القضية رقم 529 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2017، والمقيدة برقم 54 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2017، إضافة إلى "ع.ع"، 53 عامًا، ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كل من "موفق.ع"، 64 عامًا، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة للصناعات الدوائية والكيماوية، و"محمد.س"، 39 عامًا، مدير مالي وشريك بذات الشركة.