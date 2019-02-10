انت الان تتابع اتهام رئيس مركز شباب باختلاس «ربع مليون» في البحيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أحال الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة رئيس مجلس إدارة مركز شباب ونائبة للنيابة الادارية؛ لاتهامهما باختلاس 220 ألف جنيه من مركز الشباب، مشيرا إلى أن التفتيش المالى أعد تقريرا بالمخالفات الهندسية، وتم تشكيل مجلس إدارة مؤقت لتسيير الأعمال وجار اعتماده لحين أقرب جمعية عمومية. البداية كانت بتلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من "أحمد س. ى" وآخرين أعضاء مجلس إدارة مركز الشباب، ضد رئيس المركز، ونائبه؛ لاختلاسهما أموال المركز، فأُلقي إلقاء القبض على المتهمين، وتم إخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما.

وأفادت التحريات بقيام "محمد ن". إ رئيس المراكز، و"هاني.ش" نائبه، مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، باستغلال موقعهما الوظيفى والإضرار العمدى بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبا جرائم: "صرف مبالغ مالية من حسابات المركز، على أعمال وأنشطة وهمية دون سند قانونى