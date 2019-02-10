انت الان تتابع ضياء رشوان يتقدم بأوراق ترشحه نقيبا للصحفيين غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتقدم الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأوراق ترشحه غدا للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين وذلك للترشح على منصب النقيب. يذكر أن اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين تبدأ غدا الأحد 10 فبراير 2019 تلقي طلبات الترشح علي منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي المحدد لها الجمعة 1 مارس المقبل.

وقال رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، إن تلقي طلبات الترشح على منصب النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتي الثالثة ظهرا بمقر النقابة ولمدة 5 أيام عدا اليوم الأخير تنتهي في تمام الساعة التانية عشرة ظهرا، موضحا أن اللجنة انتهت من إعداد بطاقات الترشح لمنصب النقيب