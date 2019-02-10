ضياء رشوان يتقدم بأوراق ترشحه نقيبا للصحفيين غدا

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يتقدم الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأوراق ترشحه غدا للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين وذلك للترشح على منصب النقيب. يذكر أن اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين تبدأ غدا الأحد 10 فبراير 2019 تلقي طلبات الترشح علي منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي المحدد لها الجمعة 1 مارس المقبل.
وقال رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، إن تلقي طلبات الترشح على منصب النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتي الثالثة ظهرا بمقر النقابة ولمدة 5 أيام عدا اليوم الأخير تنتهي في تمام الساعة التانية عشرة ظهرا، موضحا أن اللجنة انتهت من إعداد بطاقات الترشح لمنصب النقيب
وقال رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، إن تلقي طلبات الترشح على منصب النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتي الثالثة ظهرا بمقر النقابة ولمدة 5 أيام عدا اليوم الأخير تنتهي في تمام الساعة التانية عشرة ظهرا، موضحا أن اللجنة انتهت من إعداد بطاقات الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس.
وأشار رئيس اللجنة العليا المنظمة للانتخابات إلى أن أسماء المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس ستعلن يوم الخميس القادم وذلك فور الانتهاء من إغلاق باب الترشح فيما تبدأ اللجنة تلقي طلبات الطعون والتنازلات اعتبارا من يوم الجمعة 15 فبراير وحتي الثلاثاء 19 فبراير وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة ظهرا عدا اليوم الأخير تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا تعلن بعدها الكشوف النهائية للمرشحين.
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