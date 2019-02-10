الأعلى للثقافة يحتفي برائد أدب الأطفال يعقوب الشاروني.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبد الكريم
يحتفل المجلس الأعلى للثقافة، اليوم الأحد، ببداية العام التاسع والثمانين لميلاد رائد أدب الأطفال الكاتب يعقوب الشاروني، بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس بدار الأوبرا المصرية، في السادسة مساءً.
وولد الشاروني، في 10 فبراير سنة 1931 بالقاهرة، ودرس القانون وحصل على ليسانس الحقوق في مايو 1952، وحصل عام 1955 على دبلوم الدراسات العليا فى الاقتصاد السياسي من كلية الحقوق بجامعة القاهرة بمصر، وفي عام 1958 حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد التطبيقى من كلية الحقوق جامعة القاهرة بمصر.
ويعتبر الشاروني من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.
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