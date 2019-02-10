أخبار مصر | "عندك شغل وخايف من الطقس".. "الأرصاد" تعلن درجات الحرارة اليوم الأحد في محافظات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عندك شغل وخايف من الطقس".. "الأرصاد" تعلن درجات الحرارة اليوم الأحد في محافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر الخليج 365 في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها، حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة، اليوم، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس خلال هذا الأسبوع الذي يبدأ من السبت حتى الجمعة المقبل، حيث تقل درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بمقدار درجة أو درجتين، فتترواح درجات الحرارة على القاهرة من 18 - 20 درجة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية أيام السبت والأحد، وتبدأ قلة فرص سقوط الأمطار بدءً من الإثنين المقبل.

وأوضح أحمد عبدالعال؛ رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه لا يوجد أي ظواهر طبيعية خلال الأسبوع سوى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، والتي تكون كثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية.

وقدم عبدالعال، تحذيرات للسائقين؛ بتوخي أقصى درجات الحذر، وعند انعدام الرؤية يفضل ركن السيارة يمين الطريق وإضاءة كشافات السيارة الأمامية والخلفية والانتظار حتى تتحسن الرؤية حفاظًا على أرواح الجميع.

وشدد رئيس هيئة الأرصاد، بعدم تخفيف الملابس للطلبة، قائلًا "أرجو عدم تخفيف الملابس لأننا لسا في فصل الشتاء حتى وإن حسينا ببعض الارتفاع في درجات الحرارة".

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى تكون خفيفة على القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وحذرت وزارة الصحة المواطنين مع استمرار التقلبات الجوية وسوء أحوال الطقس والذي يكون سببا في ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الشتاء، كنزلات البرد والالتهابات الرئوية والأمراض المناعية.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة عدم التعرض لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التنفس من خلال الأنف، لأنها تعتبر فلتر للهواء الطبيعي، كما أنه يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم.

وطالبت المواطنين بعدم الخروج من المنزل فى الأيام التى ينتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف قهرية وعند الحاجة على أن يتم تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 10 18

دمنهور 10 18

الإسكندرية 09 17

بلطيم 10 17

مطروح 09 17

السلوم 07 16

سيوة 06 19

بورسعيد 11 16

دمياط 12 17

الزقازيق 11 18

الإسماعيلية 08 17

السويس 10 18

العريش 09 16

رفح 09 16

رأس سدر 12 19

نخل 05 15

نويبع 14 20

طابا 08 17

كاترين 01 11

الطور 10 22

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 13 21

مرسى علم 14 20

الفيوم 09 18

بني سويف 09 19

المنيا 07 19

أسيوط 08 18

سوهاج 07 19

قنا 09 20

الأقصر 10 21

أسوان 11 22

أبوسمبل 12 21

الوادي الجديد 07 22

شلاتين 16 23

أبو رماد 17 23

رأس حدربة 18 22

حلايب 18 21