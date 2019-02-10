انت الان تتابع «صلِّ الفجر تكسب».. مسابقة لأطفال الدقهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

غياب الأهالي عن صلاة الفجر رغم ما لها من فضل وبركة في الرزق كان السبب الرئيسي في إطلاق مسابقة «فرسان الفجر» التي شهدت إقبالا كثيفا من الأهالي وبخاصة الأطفال

«فرسان الفجر».. مسابقة أطلقها أسعد العطار، أحد المعلمين بقرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك تشجيعًا لأطفال قريته على الصلاة في أوقاتها وتعليمهم الحرص على صلاة الفجر جماعة في المساجد، بعد أن لاحظ خلو صفوف المُصلين في المساجد من الشباب، إلا من الشيوخ، خاصة في صلاة الفجر التي يتكاسل الكثير عن أدائها في وقتها، لذلك فكر في طريقة لجذب صغار السن فأطلق مسابقة لأطفال القرية يتنافس فيها الأكثر حرصًا على صلاة الفجر جماعة يوميا في المسجد الكبير للفوز بجوائز قيمة.

الفكرة راودت العطار عند ملاحظته غياب الأهالي عن صلاة الفجر رغم ما لها من فضل وبركة ، بعد أن تأكد أن السبب هو التكاسل والاستيقاظ متأخرًا بحسب قوله، فقرر تبني حملة تدعم صلاة الفجر جماعة، عملًا بالحديث النبوي الشريف: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن

الفكرة راودت العطار عند ملاحظته غياب الأهالي عن صلاة الفجر رغم ما لها من فضل وبركة ، بعد أن تأكد أن السبب هو التكاسل والاستيقاظ متأخرًا بحسب قوله، فقرر تبني حملة تدعم صلاة الفجر جماعة، عملًا بالحديث النبوي الشريف: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا». «سحب على جوائز عمرة وهدايا كثيرة لمن يحرص على صلاة الفجر جماعة».. كانت تلك خطته لاستخدام أسلوب الترغيب في تعزيز سلوك لدى الأطفال وتشجيع الأهالي على الصلاة، واشترط أن يأتي جميع الأطفال دون حد أدنى للأعمار وألا يزيد عمر الطفل على 10 سنوات إلى صلاة الفجر لأنها «مهملة لا يزيد عدد المصلين فيها عن صفين»، ولن يغلق باب المسجد في وجه أي طفل من الجنسين، ذكورا وإناثا، وأعلن عن رحلتي عمرة لأسر أكثر طفلين مواظبين على الصلاة في المسجد دون انقطاع ولو يوما واحدا. وأوضح العطار أن الاستيقاظ مبكرا لصلاة الفجر هو البداية الصحيحة لليوم وعادة ليست صعبة وشاقة كما يدعي المتكاسلون، قائلًا: «البركة في البكور»، بالمواظبة والتكرار والسعي لتحقيق هدفٍ ما يجعل من كل صعب سهلا، قررت أن أبدأ مع الأطفال بحثهم على صلاة الفجر لما فيها من بركة، لأن خروج الطفل فجرا سيكون سببا في أن تستيقظ العائلة بكاملها للصلاة، فضلًا عن اصطحاب والده للمسجد أملًا في الفوز بهدية قيمة. لإضفاء الجدية على المسابقة، منح العطار كل طفل دفترا صغيرا ملونا يكتب عليه اسمه، ويدون الطفل بنفسه التاريخ واليوم الذي صلى فيه وتوقيت دخوله المسجد ويوجد خانة يوقع فيها إمام المسجد وأخرى يوقع فيها مؤسس المبادرة شخصيا. وأضاف العطار: «هناك جوائز أخرى مثل رحلات ترفيهية وتوزيع دراجات وجوائز عينية وألعاب وألوان»، وذلك لمن يحرص على صلاة الفجر جماعة وامتيازات خاصة لمن يواظب على بقية الفروض في المسجد، مشيرًا إلى أن المسابقة مستمرة حتى أول أيام شهر رمضان الكريم، والجائزة الكبرى للأصغر سنا الذي يحضر أكثر عدد من الأيام. وأعرب العطار عن سعادته من تجاوب الأهالي مع المبادرة وامتلاء المسجد بالمصلين الصغار، وحرصهم على الاستيقاظ مبكرًا لصلاة الفجر وتعلموا تلاوة آيات الذكر الحكيم وحفظ قصار السور وكيفية الوضوء ودروس عن فضل صلاة الفجر، واكتظت المساجد بالمصلين، مشيرًا إلى أنه لاحظ حضورا أعلى للبنين عن البنات، قائلًا: «أمس الجمعة صلى الفجر 250 ولدا مقابل 84 بنتا فقط»، معللًا ذلك بأن الأب يصطحب أبناءه الذكور معه للمساجد أكثر. حقق العطار هدفه في التأكيد على أن الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر جماعة ليس شاقا إذا تحول إلى عادة يومية، موضحًا «المبادرة لم تكمل 10 أيام ووصل عدد المصلين الصغار إلى قرابة 360 طفلا وفي تزايد يومي»، لافتًا إلى أن العدد كان قليلا مع بداية انطلاق المبادرة ثم ازداد تدريجيا وتفاعل معها الناس، معربا عن سعادته عند سماعه أحد أولياء الأمور يؤكد أن أطفاله استيقظوا تلقائيا مع أذان الفجر دون عناء. اقرأ أيضًا: الفلك والأزهر والمفوضين.. لجنة لحسم "صلاة الفجر"

كانت هذه تفاصيل خبر «صلِّ الفجر تكسب».. مسابقة لأطفال الدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.