شكرا لقرائتكم خبر عن أنجيلوس النقادي: السيسي يتمتع بمكانة كبيرة لدى الشعب الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال القمص أنجيلوس النقادي، كاهن الكنيسة المصري في إثيوبيا، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي يعد تكليلا لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الأربع الماضية.
وتابع «النقادي» خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» «مصر تعود لممارسة دورها في القارة السمراء برئاسة القمة الأفريقية»، مشيرا إلى أن السيسي يتمتع بمكانة كبيرة لدى الشعب الإثيوبي.
وأكد كاهن الكنيسة المصري في إثيوبيا، أن الكنيسة تنظم قوافل طبية، في مختلف أنحاء إثيوبيا، تقدم الأدوية بالمجان، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الأطباء المصريين يعملون في المستشفيات الحكومية الإثيوبية.
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