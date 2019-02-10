شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«النواب»: السيسي منذ توليه الرئاسة عينه على أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام مجدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن مصر عادت لريادة أفريقيا وحضن القارة، «مصر هي الأخت الكبرى لكل شقيقاتها، والرئيس السيسي منذ توليه أمر البلاد عينه على أفريقيا».

وأضاف «مجدي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، أن رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي يدل على جني الجهد الذي بذلناه الفترة الماضية.

وأشار «مجدي» إلى أن الاتحاد الأفريقي كيان شبه متقارب مع الأمم المتحدة، ومصر دوماً ترعى مصالح وتعمل على رعاية مصالح أبناء القارة.

ورفض النائب هشام مجدي سؤال حول استفادة مصر من رئاسة الاتحاد الأفريقي، وقال: «الأكبر لا ينظر لمدى استفادته ولكن ينظر لكيفية استفادة الأشقاء من رئاسة مصر، ونحن نضع دوما كيف نخدم أشقائنا».