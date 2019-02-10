شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض البنية التحتية بالاتحاد الأفريقي: 80% من شركات الطيران بالقارة السمراء غير أفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي، إن هناك 20 دولة أفريقية فتحت حدودها أمام مواطني القارة للدخول بدون تأشيرة أو عبر تأشيرة إلكترونية.

وتابعت «أبو زيد» خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «80% من شركات النقل الجوي بالقارة السمراء غير أفريقية، لذلك أطلق الاتحاد مبادرة تحرير الطيران المدني لتمكين الشركات الأفريقية من المنافسة»، مؤكدة أهمية تطوير المطارات بالمدن الكبيرة والصغيرة بجميع دول القارة. وأكدت أهمية تطوير النقل في جذب السياحة إلى دول القارة.