شكرا لقرائتكم خبر عن «أفريقية النواب»: إثيوبيا تحتاج منا دعمًا كبيرًا جدًا في مجال الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب، إن «كمية النزاعات والحروب الأهلية تسببت في كثير من الضحايا، مما جعل الشباب والمرأة يلجأون للشمال ويتعرضون لأخطار الهجرة غير الشرعية».

وأضاف «باشات»، في حوار لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، السبت: «نرفع القبعة للإعلام المصري لتغطيته الهادفة والعميقة لشؤون أفريقيا، والنجاحات المتوقع أن تحدث في هذه الفترة نريد أن نوصلها للقارة الأفريقية».

وتابع: «افتقدنا كثيرا من الترابط الأفريقي في فترات سابقة، لكن الظروف كانت أقوى منا، وفي عام 2013 استبعدنا من الاتحاد الأفريقي لكن عودة مصر في 2016 قوبلت بترحاب كبير».

وأردف: «لأول مرة يزور الرئيس السيسي ثلاث وأربع دول أفريقية مرة واحدة، وهذا حقق آثارًا طيبة جدًا، وتعزيز عودة مصر في أفريقيا مهم، وأصبحنا قوة إقليمية لا يستهان بها، مما جعل الدول الأفريقية تتودد لنا».

وأكد أن «النازحين من الظروف التي تعيشها أفريقيا كثيرون جدا وخاصة من الشباب، وعندنا في مصر الآن شبكة طرق غير مسبوقة.. والطريق من القاهرة كيب تاون شارف على الانتهاء ولم يتبق فيه إلا 600 كيلو»، مشيرًا إلى أن «الشعوب الأفريقية محبة للموسيقى والسينما وبعض البلاد الأفريقية لديها سينما متقدمة جدا».

ودعا «باشات»، وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، لتوفير تذاكر طيران مخفضة للشباب الأفريقي لوجود عدد كبير من الفعاليات في مصر هذا العام، وعلى رأسها كأس الأمم الأفريقية.

وأكد أن «إثيوبيا تحتاج منا دعما كبيرا جدا في مجال الطاقة، ودعمنا لها سيقضي على كل قوى الشر التي تحاول تعكير صفو العلاقات».