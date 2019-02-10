شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: مصر لها مكانة كبيرة في الكتاب المقدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أن «مصر لها مكانة كبيرة في الكتاب المقدس أكد عليها أكثر من مرة»، مشيرًا إلى أن «رسالة مجلس كنائس مصر هي رسائل فرح ومحبة نتمنى أن تظل دائمة إلى الأبد».

وقال البابا تواضروس الثاني، خلال كلمته في احتفالية مجلس كنائس مصر بمناسبة مرور 6 أعوام على تأسيسه في 18 فبراير 2013 والتي تقام بالكلية الإكليريكية الكاثوليكية بحضور رؤساء الكنائس المصرية، مساء السبت، إن مجلس كنائس مصر صوت مسيحي خالص يعبر عن الكنائس المختلفة، وإن كل عام يمر على المجلس يشكل فرصة لمزيد من جهود التقارب بين الكنائس.

بدوره، أكد الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية المصرية، أن المحبة هي أعظم الفضائل المسيحية التي لا تسقط أبدا عبر جميع العصور، وأن جميع الكنائس قوية بمواهبها وعلينا أن ندعم وحدتها بالمحبة، مضيفًا: «سعادتي ليست على اجتماعنا فقط للاحتفال السنوي ولكن نحن بدأنا خطوات المصارحة التي تهدف لإزالة أي حواجز تعيق وحدة الكنائس للشهادة للمسيح في كل وقت بوحدتنا».

وأضاف إسحاق أن هناك خطة جديدة تهدف إلى تطوير المجلس حتى لا تقتصر أنشطته على القاهرة بل تتسع دائرته بجميع المحافظات في إطار السعي للتقارب بين الكنائس.

فيما أكد القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أنه يحلم بمجتمع المتانة والمرونة المؤسس على المتانة والصلابة، ما يتطلب شفافية روحية وشفافية الضمير والوعي والثقة، حتى يتحقق مجتمع يؤمن بمبدأ الاستيعاب وليس الاستبعاد، ويقبل من الهامش إلى المركز ويؤمن بالتكامل بين الجميع.

ووجه رئيس الطائفة الإنجيلية الشكر إلى قداسة البابا تواضروس الثاني الذي يدعم ويؤمن بمبدأ التكامل ويساعد ويساهم على استيعاب الجميع ويمنح الفرص للكل، ويبني رؤية عميقة بالتماسك الروحي والاجتماعي.

شارك في اللقاء رؤساء الكنائس المصرية؛ البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، والقس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، والأب دمسينكوس، نائب بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، والمطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية في مصر.

كما يشارك في الاحتفالية أعضاء اللجنة التنفيذية التي يترأسها في هذه الدورة الجانب الكاثوليكي، ويلقي الأمين العام السابق القس الدكتور رفعت فتحي وهو ذاته الأمين العام المشارك عن العائلة الإنجيلية تقريره عن الفترة الماضية، ويسلم الأمين العام الجديد عن الكنيسة الكاثوليكية الأب الدكتور بولس جرس أمانة المجلس.