"التعليم": مستعدون لبدء الفصل الدراسي الثاني.. وتوزيع الكتب غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

تنتظم الدراسة بجميع مدارس الجمهورية، اعتبارا من غد الأحد، إذ ينطلق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/ 2018 رسمياً.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إن وزارة التربية والتعليم، انتهت من جميع الاستعدادات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف حجازي، في تصريح لمصراوي، أن المطابع انتهت من طباعة الكتب المدرسية وتوريدها للمديريات التعليمية؛ ليتسلمها الطلاب اعتبارا من الغد.

وبدأ الفصل الدراسي الثاني، اليوم السبت بمدارس الفترتين ومدارس الراهبات.

وينتظم في الدراسة، غدا الأحد، أكثر من 22 مليون طالب بالتعليم قبل الجامعي.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن عدد أيام الدراسة الفعلية بالنسبة لطلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يوما، بينما يصل عدد أيام الدراسة بالنسبة للصفوف من الثاني الابتدائي وختى الثالث الثانوي 96 يوما.

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