شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكاف: مصر هي وطني الأول.. وأهنئ السيسي برئاسة الاتحاد الإفريقي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أحمد أحمد، عن حبه الشديد لمصر، قائلًا: «مصر هي وطني الثاني أو بالأحرى هي وطني الأول، حيث أقضي بها الآن وقتًا أطول مما أقضيه في مدغشقر».
وهنأ، في تصريحات لبرنامج «اليوم»، الذي يعرض على فضائية «DMC»، مساء السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بأكمله، برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، معربًا عن أمله في أن يعود ذلك بالخير على القارة الأفريقية بأكملها.
وتتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، لمدة عام، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية، التي ستعقد، غدًا الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان: «اللاجئون والعائدون والنازحون داخليًا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا».
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الكاف: مصر هي وطني الأول.. وأهنئ السيسي برئاسة الاتحاد الإفريقي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.