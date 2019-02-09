شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكاف: مصر هي وطني الأول.. وأهنئ السيسي برئاسة الاتحاد الإفريقي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أحمد أحمد، عن حبه الشديد لمصر، قائلًا: «مصر هي وطني الثاني أو بالأحرى هي وطني الأول، حيث أقضي بها الآن وقتًا أطول مما أقضيه في مدغشقر».

وهنأ، في تصريحات لبرنامج «اليوم»، الذي يعرض على فضائية «DMC»، مساء السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بأكمله، برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، معربًا عن أمله في أن يعود ذلك بالخير على القارة الأفريقية بأكملها.

وتتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، لمدة عام، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية، التي ستعقد، غدًا الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان: «اللاجئون والعائدون والنازحون داخليًا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا».