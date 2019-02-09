شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان في القاهرة يرتدي بدلة «ماريو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتدى سفير اليابان في القاهرة، ماساكى نوكى، رداء شخصية «ماريو»، في أكبر فعالية لمحبي الألعاب والمانجا والأنيميشن في مصر وشمال أفريقيا، تحت مسمى مهرجان «إيجي كون».

وقال السفير، في الحفل الذي تم تنظيمه بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن ألعاب الأنيميشن والمانجا والألعاب اليابانية تجذب محبيها من جميع أنحاء العالم، وهي ثقافة البوب التي تفتخر بها اليابان على مستوى العالم، وترمز إليها جنبًا إلى جنب مع الثقافة التقليدية.

ووجه السفير رسالة إلى الحضور بأنه من خلال تلك الألعاب فإنهم يستطيعون تعلم اللغة اليابانية من خلال الاستمتاع بالأنيميشن، فضلا عن التعرف على المزيد من الثقافة اليابانية، ومن ثم الحصول على صداقات يابانية.

وتابع: «عندما كنت طفلًا اعتدت على مشاهدة الأنيميشن والمانجا، أكثر أفلام الأنيميشن المفضلة لي هي آسترو بوي».