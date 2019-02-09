شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوجه «الحجر» بفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بالتركيز على زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لها.

كما كلّف الوزير، «العطار» قبل أن يتوجه برئاسة وفد مصر إلى دولة صربيا، السبت، بفتح مصادر جديدة لاستيراد القمح المطابق للمواصفات القياسية المصرية، كما كلفه بتقييم القمح الصربي وقياس مدى مطابقته للمواصفات القياسية المصرية.