محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد ممتاز، نائب رئيس الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد، إن المرأة لها الحق في الحصول على رعاية كاملة منذ ولادتها وإلى أن تبقى جدّة.
وأضافت خلال كلمته في ندوة "صحة المرأة في القرن الـ21"، التي نظمتها الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد، مساء السبت، بأحد فنادق القاهرة، أن الجمعية هي المسؤولة عن أطباء الناس والتوليد في مصر.
يحضر الندوة ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، وشركات الدواء الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر "المصرية لأمراض النساء": المرأة لها الحق في الرعاية الكاملة منذ ولادتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.