أخبار مصر | المهيري: العاملون بالقطاع الحكومي سعداء بتولي السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المهيري: العاملون بالقطاع الحكومي سعداء بتولي السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الاجتماعية، أن العاملين بالقطاع الحكومي سعداء بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وقال "المهيري" في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر النقابة مساء اليوم السبت، إنه سيوجه الدعوة للمنظمات النقابية المماثلة في الدول الإفريقية بعقد مؤتمر عاجل لوضع آلية عمالية لدعم ومساندة الجهود التي يقودها الرئيس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن النقابة وجهت إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بالتمثيل في عضوية اللجنة الوزارية لمعالجة مشكلات الأجر المكمل المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ٨١ لسنة ٢٠١٧ في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير الاستقرار للعاملين.

وقال، إن لجنة فنية باتحاد العمال تقوم حاليا بإعداد رؤيته في تعديل بعض مواد القانون وخاصة فيما يتعلق بتحسين الأجور والنص علي إقرار مواد خاصة لتوفير الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المنشآت العامة.

وطلب المهيري من محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ضرورة مساواة العاملين بالمديريات بدواوين الوزارات عند صرف الأجر المكمل وفقا للحد الأدنى له عام ٢٠١٥.

وتابع، نحن نعتب على الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف الذي لم يستجب لمطالب اللجان النقابية بشأن صرف المستحقات المالية للمحالين للمعاش لصندوق التأمين الخاص بالوزارة وضرورة تطبيق صرف بدل إثابة وحافز الإجادة الذي وافق عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.