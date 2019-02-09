سفراء أفارقة: دور كبير يقع على عاتق مصر في 2019

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الرئيس عبد الفتاح السيسي
رحب عدد من سفراء الدول الإفريقية بالقاهرة برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، مؤكدين، في تصريحات لـ"التحرير" على الدور الكبير الذي يقع على عاتقها تجاه منظومة التنمية والاستقرار بالقارة السمراء. وقال عبد الحليم عبد المحمود سفير السودان بمصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي حدث هام جدا، في ظل الظروف والتحديات التي تواجهها القارة، مؤكدا أن مصر لها دور ريادي كبير في القرن الإفريقي، وأن هناك ثقة كبيرة في قدرتها علي دفع عجلة التنمية وتحقيق الإصلاح، وتنفيذ برامج العمل بما يتفق مع أولويات الاتحاد ومصلحة الشعوب.
وعبر جوزيف مومو سفير جنوب السودان بالقاهرة، عن خالص سعادته بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، قائلا إن مصر لها دور تاريخي في القارة الإفريقية وعليها مسؤولية كبري تجاه الشعوب، وإن مصر لها دور بارز في دعم الاستقرار بجنوب السودان، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في هذا الملف.وذكر "مومو"
وعبر جوزيف مومو سفير جنوب السودان بالقاهرة، عن خالص سعادته بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، قائلا إن مصر لها دور تاريخي في القارة الإفريقية وعليها مسؤولية كبري تجاه الشعوب، وإن مصر لها دور بارز في دعم الاستقرار بجنوب السودان، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في هذا الملف.
وذكر "مومو" أن موقف مصر المتوازن تجاه القضايا الإفريقية يجعلها قادرة على تحقيق أهداف الاتحاد التي تخدم مصالح الشعوب وتوفر سبل تحقيق التنمية والتقدم.
وقال جي روجيه سفير دولة الجابون، إن مصر بقيادة السيسي مرت بتجربة ناجحة من مواجهة أزمات متلاحقة كان أبرزها الإرهاب وتدهور الوضع الاقتصادي إلى تحقيق الاستقرار وإقرار الأمن، وهذه التجربة يمكن أن تكون نموذج لعمل مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد، مؤكدا أن مصر سيكون لها الدور الأهم في تنفيذ استراتيجيات الاتحاد.
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