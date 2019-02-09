شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح على مقعد نقيب الصحفيين و6 أعضاء بالمجلس.. غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين، غدًا الأحد، تلقى طلبات الراغبين فى الترشح على مقعد النقيب و6 أعضاء بالمجلس، وذلك فى الانتخابات التى تجرى فى مارس المقبل.

وانتهت اللجنة من وضع الترتيبات اللازمة، لإجراء الانتخابات بداية بفتح باب الترشح وإجراء الانتخابات أول مارس المقبل، ويستمر فتح باب تلقى طلبات الترشح حتى يوم 14 فبراير الجارى من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، وتبدأ اللجنة تلقى الطعون والتنازلات، بدءًا من يوم 15 وحتى 19 فبراير، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة 1 مارس بنصاب قانونى 50%+1، وفى حال عدم اكتماله تؤجل الجمعية العمومية أسبوعين لتنعقد 15 مارس بربع عدد الأعضاء.

وأرسلت نقابة الصحفيين خطابا إلى المستشار أحمد عبدالعزيز أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، للاستعانة بـ23 مستشارًا من قضاة المجلس للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، فيما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات شروط وإجراءات الترشح على مقعد النقيب والعضوية.

وأوضحت اللجنة المشرفة أنه يشترط على أعضاء الجمعية العمومية المقيدين فى جداول المشتغلين بالنقابة، ممن يرغبون فى الترشح على العضوية أن يكونوا قد أمضوا 3 سنوات على قيدهم بجداول المشتغلين، أما مقعد النقيب، فيشترط أن يكون قد أمضى ١٠ سنوات من قيده بالجداول، وألا يكون صدرت ضده عقوبة تأديبية فى آخر ٣ سنوات، ويشترط أيضًا أن يكون المرشحون، سواء على مقعد النقيب أو عضوية مجلس نقابة الصحفيين، مسددين لاشتراكات عام 2018.

وحول الأوراق المطلوبة للترشح، فهى صورة لكارنيه المشتغلين للمرشح ودمغة صحفية بـ50 جنيهًا للمرشح لعضوية المجلس ودمغة صحفية 100 جنيه للمتقدم للترشح على منصب نقيب الصحفيين، ويستمر العضو فى دورته مدة 4 سنوات، ويستمر النقيب عامين، وذلك وفقا للقانون الذى ينظم هذا الشأن.

وأوضحت اللجنة أنه يتم انتخاب الأعضاء بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات بين مرشحين يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، بينما يكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا أسفر انتخاب النقيب على عدم حصول أى مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وتكون الإعادة فى اليوم التالى مباشرة.

كان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورفعت رشاد، عضو مجلس إدارة أخبار اليوم، وسيد الإسكندرانى، مساعد رئيس تحرير الجمهورية، وعبدالنبى عبدالستار، ترشحهم لمنصب نقيب الصحفيين.

ومن جهة أخرى، أعلن حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ترشحه مجددًا لعضوية مجلس النقابة بعدما سبق وأعلن عدم ترشحه، وذلك بعد انسحاب النقيب الحالى عبد المحسن سلامة من السباق.

وقال زكريا، فى بيان له: «تمر نقابة الصحفيين فى الآونة الأخيرة بواحدة من أصعب فتراتها، ومع التطورات المتلاحقة فى الإعداد للانتخابات الجديدة، واعتذار عبد المحسن سلامة عن عدم خوض هذه الانتخابات، قررت الترشح وعدم ترك الساحة فى مثل هذه الظروف التى تحتاج إلى تضافر الجهود لانتخاب مجلس جديد قوى ومتفاهم».