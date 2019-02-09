شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى يدعو إلى حوار «فسيح» بشأن التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، التي وضعت الدستور عام 2014، إلى «عقد حوار وطني فسيح بشأن التعديلات الدستورية الجديدة المقدمة من ائتلاف الأغلبية في البرلمان».

وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، في بيان صحفي السبت، إنه «يجب أن يتاح لذلك الحوار مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان».

وطالب في تصريحاته بأن «يتاح للرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأمينا لمصداقية حركة التعديل».

وأضاف موسى أن «الشفافية وحرية الرأي أمر لازم، تحقيقا لعلاقة رشيدة مع الدستور، واحتراما لمقام الرئاسة وتوقيرا لدستور البلاد حتى وهو يخضع للتعديل».

وقال رئيس لجنة الخمسين: «تسود مصر حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور، ومن الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعم البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة».

وأضاف موسى أن «لجنة الخمسين صاغت مشروع الدستور بناء على نص مبدئي أعدته لجنة العشرة المشكلة من فقهاء دستوريين وقانونيين، ثم دعت إلى جلسات استماع دامت شهراً كاملاً وأطلقت حوارا مجتمعيا فريدا أتيح منبره لجميع فئات المجتمع بشفافية كاملة، وفي جلسات مفتوحة مذاعة».

وأشار إلى أن «الدستور يقوم على أعمدة سبعة، هي: مدنية الدولة والحكم، والحقوق والالتزامات؛ الحريات والضوابط، والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وتداول السلطة، والإصلاح الإداري واللامركزية».

قائلا إن «النصوص النهائية للتعديلات المقترحة ليست متاحة بعد»، ومطالبا مجلس النواب بأن «تراعي التعديلات روح الدستور وقواعده»، مضيفا: «هذا ما يأمله الناس في مصر ويتداولونه في أحاديثهم ومنتدياتهم».​