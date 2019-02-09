شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: العلمين الجديدة تعد أول تطوير بمفهوم علمي لمنطقة الساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مدينة العلمين الجديدة بها إسكان فاخر عبارة عن منطقة أبراج سعر المتر بها مماثل لسعر السوق والمكسب من بيع الأبراج يتم توجيهه إلى الإسكان الاجتماعي الذي يحصل فيه المواطن على الشقة بربع قيمتها السوقية ويدفع ثمنها على أقساط لمدة 20 عاما.

وأكد «سعد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مدينة العلمين ليست للصفوة فقط وكل الفئات لها مكان داخل مدينة العلمين الجديدة بتسهيلات مختلفة تقدمها وزارة الإسكان.

وأضاف أن مدينة العلمين الجديدة تعتبر أول تطوير بمفهوم علمي لمنطقة الساحل الشمالي، لافتا إلى «أننا ننشئ مدينة كاملة متطورة تعمل طوال العام وتوفر دخلا للدولة المصرية».

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الوزراء أن مدينة العلمين بها منطقة صناعية على مساحة 4 ملايين متر مربع والمصانع تعمل طوال العام، وننشئ 3 جامعات وسيتم افتتاح أحدها الصيف المقبل، موضحا أننا نطمح إلى الافتتاح الحقيقي لتلك المدن الجديدة في 2020.

وتابع: «سيتم تسكين بعض الوحدات السكنية في صيف 2019 والمنطقة الصناعية يجري العمل فيها من قبل وزارة الإسكان وسعر المتر فيها يعتبر أقل سعر للمتر على مستوى الجمهورية والمصانع الجادة التي ترغب في العمل يمكنها الحصول على الأرض لبدء العمل فيها».