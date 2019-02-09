شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» يزور بيروت لتأكيد دعم الجامعة العربية للبنان والترحيب بتشكيل الحكومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأنه من المقرر أن يقوم الأمين العام، السيد أحمد أبوالغيط، بزيارة رسمية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، هي الأولى لمسؤول عربي رفيع المستوى منذ تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبوالغيط سيصل إلى لبنان، مساء الأحد 10 فبراير، قادماً من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي، وأنه من المنتظر أن يلتقي خلال الزيارة إلى بيروت بالقيادات اللبنانية.

وأشار «عفيفي» إلى أن الأمين العام سيحرص على تقديم التهنئة خلال الزيارة على النجاح في تشكيل الحكومة الجديدة بعد مشاورات استمرت شهوراً، وتأكيد وقوف الجامعة العربية بقوة بجوار لبنان، ودعمها لمؤسساته الدستورية، وحرصها على الحفاظ على أمنه واستقراره وضمان سيادته، أخذاً في الاعتبار أن تشكيل الحكومة يعد خطوة كبيرة في هذا الاتجاه في ضوء التحديات الإقليمية والاقتصادية الحالية، وأن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم وحدة كافة أبناء الشعب اللبناني وإعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.