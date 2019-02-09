هارب من الإعدام ينتحل صفة أخر للتحايل على ضبطه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سجين هارب من السجن، ومحكوم عليه بالإعدام في قضية قتل، حيث اتضح انتحاله شخصية أخر، للتحايل على عملية ضبطه.

توصلت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقطاع الأمن العام، إلى مكان اختباء، "محمد م"، مقيم بمحافظة الإسكندرية، والهارب من ليمان أبوزعبل خلال أحداث يناير 2011 على ذمة قضية "قتل"، ومحكوم عليه فيها بالإعدام، ومطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن سنتين في قضية استعمال قوة، وذلك بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة، وعُثر بحوزته على كارنية باسم آخر منسوب صدوره إلى إحدى الجمعيات.

تحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية تجاهها.