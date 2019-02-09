أخبار مصر | وزيرة البيئة: رفع أكثر من 3 طن مخلفات خلال 3 ساعات في مبادرة "شباب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة: رفع أكثر من 3 طن مخلفات خلال 3 ساعات في مبادرة "شباب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بجهود الشباب المشاركين في مبادرة "شباب" للنيل التي أطلقتها اليوم من الاتحاد المصرى للشراع والتزلج على الماء، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الشبابية المهتمة بالعمل البيئي Greenish وحملة Very Nile لتنظيف النيل من المخلفات.

وأكدت الوزيرة، أن ما تم رفعه من مخلفات في بداية الحملة، والذي يتراوح من 3 إلى 4 طن خلال 3 ساعات متواصلة، يدل على فاعلية مشاركة الشباب وتفاعلهم الحقيقي مع المبادرة وإيمانهم بها، مما يحفز على عدم تلويث النهر مرة أخرى، كما أنه يعد نموذجا يشجع الشباب على المشاركة في العمل البيئي.

وشددت وزيرة البيئة، على أهمية البعد الاجتماعي للمبادرة خاصة أنها ستساعد على إتاحة مصدر رزق للقائمين على تدوير المخلفات الناتجة عنها، والترويج لصناعات جديدة صديقة للبيئة متمثلة في الأكياس المستخدمة في الجمع والقابلة للتحلل والتي تساعد على الحد من أضرار استخدام البلاستيك على البيئة نتيجة عدم تحلله.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على استكمال المسيرة في محافظات أخرى كالأقصر وأسوان وأسيوط وتوسيع قاعدة المشاركة بين المواطنين.

وأطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم السبت، مبادرة "شباب للنيل" لتنظيف نهر النيل من المخلفات خاصة البلاستيكية، وذلك من الاتحاد المصري للشراع والتزلج على الماء وبالتعاون مع إحدى المؤسسات الشبابية المهتمة بالعمل البيئي Greenish وحملة Very Nile وبمشاركة مجموعة من الشباب والشابات المتطوعين، والفنان أحمد مجدي والفنانة مي الغيطي.

أكدت وزيرة البيئة في كلمتها للشباب، أن الوزارة حرصت خلال الأشهر السابقة أن تؤدي مهمتها في صون وحماية الموارد الطبيعية بمشاركة الشباب والمجتمع المدني باعتبارهم شريكا أساسيا في نجاحها.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تقوم بمجموعة من الاجراءات المستمرة ومنها التفتيش الدوري على المنشآت التي تصرف بشكل مباشر أوغير مباشر والرصد الدوري لنوعية المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى مساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية، حيث ساعدت الوزارة هذه ااشركات في الحصول على منح بقيمة 25 مليون يورو لتوفيق أوضاعها البيئية.

وأوضحت الوزيرة أن مبادرة شباب للنيل هي خطوة ضمن تلك الاجراءات والمبادرات التي تهدف إلى التوعية بضرورة الحفاظ على النيل من التلوث والمشاركة في تخليصه من ملوثاته، وما يلقى فيه من مخلفات خاصة المخلفات البلاستيكية، مضيفة أن اطلاق المبادرة اليوم سيتبعه حملات اخرى في محافظات الاقصر وأسوان وأسيوط وقنا بهدف التخلص من أكبر قدر من المخلفات الملوثة للنهر، ومساعدة الشباب على ادراك أهمية النهر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المخلفات التي سيتم جمعها اليوم سيتم فرزها واستخراج الصالح منها لإعادة التدوير من خلال أحدى جمعيات المجتمع المدني، والمخلفات غير الصالحة للتدوير سيتم نقلها إلى المدفن المحكوم.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى حرص الوزارة على استدامة نتائج تلك الإجراءات من خلال دمج الشباب والأطفال في المراحل الدراسية المختلفة، حيث أطلقت الوزارة من 4 أشهر مبادرة حراس النيل؛ لتشجيع الأطفال على المشاركة في تنظيف النهر من المخلفات، ليدركوا أهميته وضرورة الحفاظ عليه من التلوث، واستكملنا المبادرة في عدد من المحافظات من خلال الافرع الاقليمية لجهاز شئون البيئة.

وفي ختام كلمتها، قالت الوزيرة "سنبدأ بقوة معكم ونستكمل الرحلة بالمحافظات؛ فمعا سنقضي على التلوث".

من جانبه، أشاد السيد عمرو أبو السعود رئيس الاتحاد المصري للشراع بالمبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، مؤكدا على أهميتها لرفع الوعي بضرورة الحفاظ على النيل من التلوث، وأن تكون انطلاقة لمبادرات أخرى لتنظيف الشواطئ على مستوى الجمهورية.

كما أكد الفنان أحمد مجدي والفنانة مي الغيطي على دعمهما لتلك المبادرة التي اتخذت بعدا مختلفا برعاية وزيرة البيئة لها، وطالبا المتطوعين من الشباب على الاستمرار في تلك الحملات والمبادرات لمساعدة النيل على التنفس مرة أخرى.

تأتي المبادرة في إطار توجه وزارة البيئة لدمج الشباب المصري والمجتمع المدني في فعاليات العمل البيئي من خلال الاعتماد عليهم في تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تطلقها الوزارة بهدف رفع الوعي البيئي لدى فئات المجتمع، وخلق كوادر بيئية خاصة من الأطفال والشباب، لتوسيع قاعدة أصحاب المصلحة وتدعيم قطاع البيئة في مصر، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه النيل من التلوث وأضرار تلوث مياه النيل بالبلاستيك، وطرح بدائل لاستخدام البلاستيك.