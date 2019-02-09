أخبار مصر | "خارجية البرلمان": الدول الأفريقية لديها ثقة في الرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خارجية البرلمان": الدول الأفريقية لديها ثقة في الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صلاح شوقى عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، يؤكد أن مصر تلعب دورًا هامًا خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لدورها فى البعد الإقليمي الأفريقي وسينعكس هذا في النتائج التى ستحققها مصر خلال رئاسة القارة السمراء.

وأكد "عقيل" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقية تعطي لمصر فرصة العودة إلى مكانتها السابقة، مشيرًا إلى أن جميع الدول الإفريقية بقياداتها وحكوماتها وشعوبها يثقون بشكل كبير فى الرئيس السيسى، لما حققه من إنجازات وإصلاح ونهوض بالمنظومة الاقتصادية في مصر، مما أعطى للأشقاء الأفارقة دفعة أمل بأن ما يدور على أرض مصر من خير من الممكن أن يعُم على القارة الإفريقية.

وأكد النائب البرلماني، أن رئاسة مصر للاتحاد أيضا سيكون لها مردود على ملف التجارة الحرة وتعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والاستفادة بخبرات الدولة المصرية في هذا المجال، إلى جانب التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية.

وقال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن استلام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي غدًا يكشف نجاح السياسة الخارجية لمصر في حكم الرئيس السيسي، مضيفا أنه بين تجميد عضوية مصر للاتحاد الأفريقي في 2013 واستلام رئاسة في 2019 قصة نجاح لعودة مصر القوية لقارتها الأفريقية.

وأوضح وهدان، أن الدول الأفريقية لديها ثقة في قدرة الرئيس السيسي على تحقيق العديد من مجالات النجاح في اثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، خاصة أن هناك خلفية تاريخية عندما كانت تقود مصر انهاء الاستعمار ومقاومة الاحتلال في القرن الماضي.

وشدد "وكيل النواب" على أن مصر قادرة على قيادة الاتحاد الأفريقي في تلك المرحلة المهمة والصعبة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والشاملة، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة، مُضيفا أن مصر ستعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للشعوب الأفريقية، وتطوير البنية التحتية القارية، وتعزيز حرية التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، وتطوير المنظومة الاقتصادية الأفريقية وتنويعها، وتعزيز المنظومة الصناعية ونقل تجربة مصر في الإصلاح الإقتصادي إلى الدول الأفريقية.