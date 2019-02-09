أخبار مصر | بث مباشر.. مباراة الزمالك والنجوم في الدوري اليوم السبت 9 فبراير 2019

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بث مباشر.. مباراة الزمالك والنجوم في الدوري اليوم السبت 9 فبراير 2019
تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك ونجوم المستقبل ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.
بث مباشر.. مباراة الزمالك والنجوم في الدوري اليوم السبت 9 فبراير 2019
ويمكن مشاهدة المباراة، على أرضية ملعب "بترو سبورت" الساعة 6:00 مساءً على قناة "Nile Sport"، وترددها على نايل سات 11842 أفقي، وقناة "ON Sport 1"، وترددها على نايل سات 10853 أفقي.
بث مباشر.. مباراة الزمالك والنجوم في الدوري اليوم السبت 9 فبراير 2019
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي لعب 21 مباراة، و6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 18 مباراة.
بث مباشر.. مباراة الزمالك والنجوم في الدوري اليوم السبت 9 فبراير 2019
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