أخبار مصر | مستشفى دماص تستقبل محافظ الدقهلية بالمزمار.. وشاروبيم يعترض: راحة المرضى أهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشفى دماص تستقبل محافظ الدقهلية بالمزمار.. وشاروبيم يعترض: راحة المرضى أهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت فرقة المزمار البلدى، الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، فى أثناء تفقده وزيارته لمستشفى دماص المركزى التابعة لمركز ميت غمر.

وبعد حدوث حالة من الضوضاء، طلب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، توقف فرقة المزمار البلدى التى كانت فى استقباله، وقال إن راحة المرضى أهم، وأضاف أن الاحتفاء الحقيقى هو أن نجد مستشفى على مستوى عالٍ، وأصر الدكتور شاروبيم على الاطمئنان على كل المرضى المتواجدين بوحدة الغسيل الكلوى وتحدث إليهم، قائلا: إن وجودكم فى هذا المكان علامة على أنه يقدم خدمة انتم راضين عنها ولن نتخلى عن تقديمها.

وتفقد وحدة الغسيل الكلوى واستمع إلى العديد من المرضى الذين أشادوا بالانضباط وحسن المعاملة من الأطباء وهيئة التمريض ومستوى الرعاية التى يلقونها فى أثناء وجودهم فى وحدة الغسيل.

وأبدى محافظ الدقهلية سعادته بما استمع إليه من المرضى، وقال إن شهادات المرضى أهم كثيرا من حداثة الأجهزة أو المبانى لأنها تجاوزت الشكل المشرق إلى المضمون، لذلك قررت تقديرا لجهود العاملين صرف مكافأة تبلغ نصف شهر لجميع العاملين بالمستشفى.

وقال شاروبيم: كما نحاسب المقصرين علينا تقدير المجدين والمجتهدين وقوبل قرار محافظ الدقهلية بالهتاف والزغاريد من قبل عدد كبير من العاملين.