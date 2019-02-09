أخبار مصر | غادة والي تشهد توقيع بروتوكولي تعاون للكشف على "الأطفال والمسنين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة والي تشهد توقيع بروتوكولي تعاون للكشف على "الأطفال والمسنين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم السبت، بروتوكولين بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الخير وشركة أركاديا، وذلك على هامش المؤتمر السنوي "عنيك في عنينا"؛ لمكافحة مسببات العمى.

وقالت والي إن البروتوكولين يشملان العلاج والكشف على أبناء مؤسسات الدفاع وأطفال بلا مأوى ومؤسسات المسنين؛ ليشعر كل نزلاء هذه المؤسسات بيد مؤسسات أخرى تمتد لهم وتساعدهم وهو تعاون حميد مع مؤسسات المجتمع المدني.

ويشمل البروتوكول التأكد من الأوضاع البصرية للنزلاء من دور الرعاية والدفاع الاجتماعي للأطفال والمسنين، والكشف على الأنيميا والسكر للنزلاء، ووقع من جانب وزارة التضامن سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وحسني يوسف مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى.

وكانت عقدت لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية، اجتماعا برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحضور كافة الأعضاء؛ لمتابعة سير عمل اللجنة وعرض نتائج الحوارات المجتمعيه التى تمت خلال أسابيع الماضية.

واستعرضت غادة والي، الخطوات التي تمت للخروج بحوار مجتمعي شامل من خلال إقامة ٧ حوارات مجتمعية ٤ منها في محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والمنيا شارك فيها ١١٦٤ جمعية، تمثل الجمعيات الموجودة بجميع محافظات الجمهورية واجتماعين عقدا بوزارة التضامن لقادة الرأي والخبراء وقيادات العمل الأهلي، والآخر للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، ولقاء آخر لشباب الجمعيات نظمته الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وقالت والي إن هذا الاجتماع؛ لعرض نتيجة الحوارات التي تمت في الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه تم تجميع المقترحات التي انتهى إليها الحوارات في شكل وثيقة سيقوم أعضاء اللجنة بمراجعتها، ثم إعداد تقرير بملاحظتهم وتسليمها للوزارة في موعد أقصاه أسبوع.

ولفتت والي، إلى أن الخطوة المقبلة تشمل تسمية أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالصياغة، ثم تقوم لجنة الصياغة بإعداد مسودة جديدة بناء على آراء ومقترحات أعضاء اللجنة الرئيسية ومخرجات الحوارات المجتمعية.

وأشارت والي، إلى أنه بعد الانتهاء من المسودة الجديدة سيتم عرضها على الأعضاء ثم إصدار مسودة نهائية تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإرسالها إلى مجلس الوزراء، تمهيدا للدفع بها إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.