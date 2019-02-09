أخبار مصر | وزير الشباب والرياضة يزور مستشفى "بهية" لسرطان الثدي.. (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يزور مستشفى "بهية" لسرطان الثدي.. (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منذ قليل، زيارة لمستشفى "بهية" للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان، من أجل التعرف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والمترددات على المستشفى، والوقوف على التجهيزات الطبية المتوفرة.

وكان في استقبال الوزير كل من المهندس تامر شوقي، رئيس مجلس إدارة المستشفى، والمهندس ماجد حمدي، عضو مجلس الإدارة، والدكتور محمد عمارة، مدير المستشفى.

وبدأت الزيارة بمشاهدة عرض تقديمي حول إمكانيات المستشفي وما تقدمه من خدمات وسط تواجد مجموعة من المريضات اللاتي اجتزن مرحلة العلاج، حيث تم الاستماع إلى رحلتهم مع المرض والعلاج منه.