أخبار مصر | "القصبي": رئاسة القاهرة للاتحاد الأفريقي عودة لقيادة القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القصبي": رئاسة القاهرة للاتحاد الأفريقي عودة لقيادة القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، أن القاهرة قادرة على قيادة القارة الأفريقية، لتحقيق شراكة استراتيجية في التنمية والبناء من خلال البرنامج الوطني، لتعزيز العلاقات بين دول القارة ونتيجة للدور الرائد من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى في دعم تلك التوجهات لبناء مجتمع أفريقي موحد قادر على مواجهة التحديات، وفقا "لأجندة 2063" ولتحقيق التكامل التجاري والتنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.

وقال "القصبي"، إن تولي القاهرة رئاسة الاتحاد الأفريقى بعد مضي 6 سنوات من تعليق العضوية لمدة عام يؤكد أن القاهرة تسير في الاتجاه الصحيح نحو دفع العلاقات الأفريقية إلى مستوى متميز يهدف للقضاء على المشاكل والأزمات التي تؤرق القارة وعودة مصر القوية لقيادة القارة الأفريقية.

وأضاف القصبي أن كل المؤشرات تؤكد أن مصر مؤهلة لقيادة الجهود المبذولة لإقامة منطقة التجارة الحرة وإزالة كل العقبات التي تعترض التبادل التجارى بين الدول الأفريقية وتعزيز التفاعل البناء بين شعوب القارة واستخدام التطبيقات التكنولوجية في التنمية ودعم الشباب الأفريقى.