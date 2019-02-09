أخبار مصر | "القصبي": رئاسة القاهرة للاتحاد الأفريقي عودة لقيادة القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القصبي": رئاسة القاهرة للاتحاد الأفريقي عودة لقيادة القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "القصبي"، إن تولي القاهرة رئاسة الاتحاد الأفريقى بعد مضي 6 سنوات من تعليق العضوية لمدة عام يؤكد أن القاهرة تسير في الاتجاه الصحيح نحو دفع العلاقات الأفريقية إلى مستوى متميز يهدف للقضاء على المشاكل والأزمات التي تؤرق القارة وعودة مصر القوية لقيادة القارة الأفريقية.
وأضاف القصبي أن كل المؤشرات تؤكد أن مصر مؤهلة لقيادة الجهود المبذولة لإقامة منطقة التجارة الحرة وإزالة كل العقبات التي تعترض التبادل التجارى بين الدول الأفريقية وتعزيز التفاعل البناء بين شعوب القارة واستخدام التطبيقات التكنولوجية في التنمية ودعم الشباب الأفريقى.
وأشار رئيس الائتلاف إلى أن فوز القاهرة بوكالة الفضاء الأفريقية بداية موفقة للتعرف على احتياجات القارة ومعرفة الخطوات المستقبلية لتؤهل أفريقيا اقتصاديا وكذلك استضافة مصر لمنتدى الاستثمار بأفريقيا للعام الثالث على التوالي مؤشرا على التزامها بتعزيز العمل الجماعي بين الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات المشتركة وتقليص معدلات الفقر وجذب الاستثمارات وإزالة كافة العقبات، التي تعترض التجارة بين دول القارة وكذلك احتضان ملتقي الشباب العربي والإفريقي في مدينة أسوان مارس 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والأفريقي، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019 تؤكد أن القاهرة تسير بخطوات مدروسة للعودة لأفريقيا من جديد.
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