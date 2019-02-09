أخبار مصر | رئيس الوزراء من العلمين : "عندنا شغل كتير.. وشركة المقاولات الجادة ستحصل على مشروعات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء من العلمين : "عندنا شغل كتير.. وشركة المقاولات الجادة ستحصل على مشروعات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بزيارة تفقدية اليوم لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، بدأها بلقاء مع مسئولي المكتب الاستشاري لاستعراض الموقف التنفيذيّ للمشروعات.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرحٍ كامل لموقف مشروعات منطقة الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، والداون تاون، والجامعة الأهلية، وفرع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، وكذا موقف تنفيذ المدينة التراثية، والحى اللاتيني، والمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة.

وكلف رئيس الوزراء بتكثيف الأعمال، ومضاعفة أعداد العمالة في منطقة الداون تاون، والأوبرا، مشدداً على ضرورة التزام شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بالبرامج الزمنية، وجودة التنفيذ، مضيفا:" عندنا شغل كتير، وشركة المقاولات الجادة ستحصل على مشروعات وفرص أكبر".

وأعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحلية مياه البحر بالمدينة، بطاقة 150 ألف م3/يوم، موضحاً أن المحطة ستدخل الخدمة قريباً، بعد إمدادها بالكهرباء، والانتهاء من تنفيذ الخط الناقل للمياه لتغذية المدينة بقطر 1500 مم، والذي يجري الانتهاء منه حالياً، ومن المقرر تغذية المناطق التالية بالمياه المُحلاة (العلمين – العلمين الجديدة – مارينا – تل العبس – سيدي عبدالرحمن).

من جانبه أكد المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن المشروعات المنفذة بالمدينة توفر نحو 80 ألف فرصة عمل، مؤكدا أن جهاز المدينة يقوم بصرف مستخلصات مالية لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات، بقيمة شهرية نحو 2٫5 مليار جنيه، وهو ما يوضح حجم المشروعات الكبرى المنفذة بالمدينة، وما ستحدثه من تنمية بمنطقة الساحل الشمالي بوجه عام.