أخبار مصر | "التعليم" تعقد مؤتمر "الرياضة المدرسية للفتاة العربية" اليوم بديوان الوزارة

تنظم المؤسسة العربية لإعداد القادة وتنمية المهارات AFDL ضمن فعاليات مشروعها "الرياضة في رؤية 2030" المؤتمر الأول بعنوان "الرياضة المدرسية للفتاة العربية" تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك غدا السبت في الواحدة ظهرا بقاعة مؤتمرات وزارة التربية والتعليم.

ويتحدث خلال المؤتمر مجموعة من الرموز في مجال التربية الرياضية والتعليم، ومنهم دكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، ودكتورة صبورة السيد رئيس مجلس أمناء مدارس طيبة الدولية، والدكتور علي عبد المجيد عميد عمداء كليات التربية الرياضية العرب الأسبق، والدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وكانت أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشور هام وعاجل لجميع المديريات التعليمية علي مستوي جمهورية مصر العربية به ٢٠ نصيحة استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني بداية من اليوم الموافق ٩ فبراير، ونبهت وزارة التربية والتعليم علي إتباع التعليمات الخاصة بتوزيع التابلت علي الفئات المستهدفة بالإضافة إلي التأكيد علي عدم مشاركة معلمين ومعلمات رياض الأطفال في أعمال الامتحانات.

وتتضمن المنشور الالتزام بترديد النشيد الوطني وعمل طابور الصباح بالإضافة إلى عدم استغلال أسوار المدارس في الدروس الخصوصية.

ونبهت الوزارة بالتأكيد علي تسجيل الغياب أول بأول للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي بالإضافة إلى تسجيل الغياب الالكتروني لطلاب الثانوية العامة.

وأشارت الوزارة أيضا إلي أنها تحذر من جمع مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت اي مسمي ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للمسالة القانونية.

وفي سياق متصل قالت أمينة خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إن طالب الصف الأول الثانوي عليه الحفاظ علي التابلت مثلما يحافظ علي الموبايل الخاص به، نظرا لأهميته بالنسبة له.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أنه سيتم توزيع التابلت علي جميع طلاب الصف الأول الثانوي في جميع المدارس ما عدا المدارس الدولية.

وأشارت إلي أن الهدف من التابلت هو تأمين الامتحانات ومنع التسريب، وتابعت " تأمين امتحانات الثانوية العامة تكلف الدولة مليار ونصف جنيه مصري، والتابلت هدفه توفير هذه التكلفة".

وأكدت أن الهدف من امتحانات يناير الماضي هو تدريب الطلاب علي شكل الأسئلة، لافته أن الامتحان المقبل في مارس سيكون عبر التابلت.

وعن تصحيح الامتحانات عبر التابلت، أوضحت أنه سيكون إلكتروني وأن السؤال الواحد سيتم تصحيحه من خلال أكثر من مدرس وليس شرطا أن يكون من نفس المحافظة وبالتالي نمنع مقولة اضطهاد المدرس للطالب.

وقالت أمينة خيري المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا زيادة في المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية والمصروفات ستكون كما هي، مؤكدة أن ولي الأمر سوف يدفع فقط رسوم الدفع بفوزي والتي تتراوح من ٢ إلى ٣ جنيهات.

