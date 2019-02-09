مصر | تفاصيل سقوط أخطر تاجر مخدرات بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل سقوط أخطر تاجر مخدرات بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط أخطر تاجر مخدرات في المقطم وبحوزته حشيش وأقراص مخدرة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المقطم، من ضبط "حبيب. ح. أ"، 31 سنة، "مسجل شقي خطر" سبق اتهامه في عدد (4) قضايا آخرهم قضية "مخدرات" ، ومقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، حال إستقلاله السيارة رقم (ل ج ف 316) بدائرة القسم، وبحوزته (1.600) كيلو جرام من مخدر الحشيش، (950) قرصا مخدرا، مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، و"هاتف محمول" لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.